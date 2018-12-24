Новые возможности для фермеров в Азербайджане
Применение "Зеленого коридора" на таможенных границах Азербайджана предоставит большое преимущество фермерам.
Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в понедельник министр сельского хозяйства Инам Керимов на Форуме участников внешней торговли "Применение системы пропуска "Зеленый коридор"".
Как отметил министр, аграрная продукция портится достаточно быстро и с этой точки зрения, реализация проекта "Зеленого коридора" будет очень выгодной и полезной для фермеров.
Министр сообщил, что за 11 месяцев текущего года объем производства сельскохозяйственной продукции вырос на 4,6 процента, растительных продуктов на 6,6 процента, а продуктов животноводства на 2,7 процента.
"Приоритетом экономической политики главы государства является развитие ненефтяного сектора, а сфера сельского хозяйства занимает важное место в ненефтяном секторе", - отметил Керимов.
Министр добавил, что благодаря вниманию, уделяемому сфере сельского хозяйства, отрасль вышла на новый этап развития. Керимов подчеркнул важность роста производительности и выпуска качественной продукции.
"Для этого, в первую очередь, нужно создать благоприятные условия для производителей", - сказал Керимов, добавив, что Азербайджан является одной из стран, которая оказывает всемерную поддержку своим фермерам.
Важной задачей, по словам министра, также является поддержка фермеров с целью вывода производимой ими продукции, как на местные, так и на внешние рынки.
Согласно данным Государственного комитета по статистике, в январе-ноябре 2018 года объем производства сельскохозяйственной продукции в стране в фактических ценах составил 6,6 миллиарда манатов (рост за год на 4,6 процента).
За указанный период производство продукции в сфере животноводства выросло на 2,7 процента (до 3,5 миллиарда манатов), а в сфере растениеводства - на 6,6 процента (до 3,1 миллиарда манатов).
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