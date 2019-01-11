Центробанк Азербайджана проведет очередной депозитный аукцион
11 января 2019 10:56 146
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 14 января проведет очередной депозитный аукцион.Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщает в пятницу ЦБА.
В рамках аукциона Центробанк планирует привлечь 350 миллионов манатов. Аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg.
Процентная ставка по депозитам будет варьировать в пределах 7,76-9,74 процента. Срок размещения средств - 14 дней.
Центробанк начал проводить депозитные аукционы с середины июня 2016 года.
В Азербайджане действуют 30 банков, в том числе два с государственным участием.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
11:00 189
Так мы ценим своих детей - ФОТО - ВИДЕО
10:30 213
Азербайджанская нефть подорожала
-
10 Янв. 15:05 9 069
-
10 Янв. 22:07 8 624
-
10 Янв. 12:33 6 992
-
10 Янв. 19:28 6 657
-
10 Янв. 15:35 5 101