Азербайджан запретил ввоз российских курятины и мяса

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) предупредило население для защиты территории страны от инфекционных заболеваний животных, которые могут прийти из других стран.

Как сообщили Report в структуре, Всемирная организация по охране здоровья животных выявила распространение болезни Ньюкасла на территории Краснодарского края и ящура на территории Хабаровского края Российской Федерации, передает Day.Az.

"В связи с этим было принято решение о введении временного ограничения на импорт живой птицы и птицепродукции из Краснодарского края, животных и продукцию животного происхождения из Хабаровского края. В то же время для усиления мер контроля Агентство продовольственной безопасности Азербайджана сделало соответствующее обращение в Государственный таможенный комитет о проведении в пунктах пропуска через таможенную границу дезинфекции транспортных средств, прибывающих в республику напрямую или транзитом из Краснодарского и Хабаровского краев Российской Федерации", - говорится в заявлении.

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