Аномальная погода оставит Азербайджан без урожая? - ОТВЕЧАЕТ МИНИСТЕРСТВО

БАКУ /Trend/ - Аномальная погода в Азербайджане может оказать отрицательное воздействие на сельское хозяйство, в основном на сферу растениеводства.

Об этом, как передает Day.Az, в четверг сказал Trend директор Центра аграрных исследований при министерстве сельского хозяйства Парвиз Гаджиев.

По словам директора Центра, на данный момент подобная аномально теплая погода наблюдается во многих частях мира.

"Аномальные климатические условия, на самом деле, наблюдаются не только в Азербайджане, но и во всем мире. Конечно, это оказывает отрицательное воздействие на сферу сельского хозяйства. В прошлом году в январе и декабре также выпало мало осадков, погодные условия были очень умеренными, поэтому возникли определенные проблемы в сельском хозяйстве. Дожди и ветер в конце марта, в апреле привели к снижению урожайности", - сказал Гаджиев.

Гаджиев также сказал, что умеренная погода приводит к раннему цветению деревьев.

"Но холодная весна приводит к уничтожению этих цветков", - сказал директор Центра.