22-го февраля в Центре Гейдара Алиева состоялась презентация слитков и монет ЗАО "AzerGold", изготовленных из золота, и серебра, добытого в Азербайджане. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на компанию.

На мероприятии со вступительной речью выступил председатель правления ЗАО "AzerGold" Закир Ибрагимов. В ходе своего выступления он отметил, что фундамент всестороннего развития Азербайджана был заложен после возвращения к власти Общенационального лидера Гейдара Алиева. Далее, Закир Ибрагимов подчеркнул, что благодаря поддержке, оказанной развитию местного бизнеса Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, современные, качественные услуги и продукция страны, охватывающие различные сегменты бизнеса пользуются успехом на мировых рынках. В этой связи, изготовленные ЗАО "AzerGold" монеты и слитки внесут весомый вклад в укрепление и развитие бренда "Made in Azerbaijan", а также предоставят гражданам на выбор качественную продукцию премиум-класса, подчеркнул руководитель предприятия.

После выступления, на мероприятии был показан видеоролик, демонстрирующий процесс производства слитков и монет.

Выступивший на презентации заместитель председателя правления ЗАО "AzerGold" Октай Мамедов предоставил присутствующим подробную информацию о произведенной продукции. Было отмечено, что на начальном этапе монеты изготовлены в трех различных дизайнах, которые отображают Центр Гейдара Алиева, наскальные рисунки Гобустана и узор карабахского ковра "Челеби". В дальнейшем запланировано производство монет, отражающих различные исторические события, образцы национального искусства, памятники архитектуры и истории.

В итоге гости мероприятия были проинформированы о продаже 5, 10 и 20 граммовых слитков и монет, которые будут реализовываться посредством ювелирных магазинов страны.

На презентации присутствовали высокопоставленные официальные лица, деятели искусства и культуры, а также представители СМИ.