Азербайджан - гарант энергобезопасности Грузии - ВЗГЛЯД ИЗ ТБИЛИСИ
"С Азербайджаном связана энергетическая безопасность Грузии", - сказал Day.Az грузинский политолог Арчил Сихарулидзе, комментируя визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Баку.
Отметим, что этот визит стал первым региональным визитом новоизбранного президента Республики Грузия.
По словам Сихарулидзе, это главная причина выбора госпожой Зурабишвили страны для первого визита. "Других каких-либо переменных здесь нет, так как у Грузии нет какой-то активной внешней политики на Южном Кавказе, кроме желания сохранить статус-кво", - отметил наш собеседник.
"Главная составляющая грузино-азербайджанских отношений - это роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Грузии и приверженность Баку стабильности в регионе", - подчеркнул грузинский политолог, отметив высокий уровень стратегического партнерства между нашими странами и реализацию крупных совместных проектов, представляющих большую значимость для обеих стран.
Коснувшись муссировавшихся ранее слухов о возможном похолодании в грузино-азербайджанских отношениях, грузинский политолог отметил, что были некоторые опасения относительно недиверсифицированности грузинского энергетического рынка, но сейчас ситуация нормализовалась.
Лейла ТаривердиеваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Минналогов Азербайджана о работе операторов кассовых аппаратов нового поколения
Джавид Гурбанов о потенциале перевозок по Транскаспийскому маршруту
Официальный курс маната на 28 февраля
В Центрах DOST будет задействована еще одна программа
AtaBank обновил официальную веб-страницу - ФОТО
-
27 Фев. 15:30 9 439
-
27 Фев. 12:56 8 753
-
27 Фев. 18:30 7 616
-
27 Фев. 10:05 6 913
-
27 Фев. 10:21 5 211