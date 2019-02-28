"С Азербайджаном связана энергетическая безопасность Грузии", - сказал Day.Az грузинский политолог Арчил Сихарулидзе, комментируя визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Баку.

Отметим, что этот визит стал первым региональным визитом новоизбранного президента Республики Грузия.

По словам Сихарулидзе, это главная причина выбора госпожой Зурабишвили страны для первого визита. "Других каких-либо переменных здесь нет, так как у Грузии нет какой-то активной внешней политики на Южном Кавказе, кроме желания сохранить статус-кво", - отметил наш собеседник.

"Главная составляющая грузино-азербайджанских отношений - это роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Грузии и приверженность Баку стабильности в регионе", - подчеркнул грузинский политолог, отметив высокий уровень стратегического партнерства между нашими странами и реализацию крупных совместных проектов, представляющих большую значимость для обеих стран.

Коснувшись муссировавшихся ранее слухов о возможном похолодании в грузино-азербайджанских отношениях, грузинский политолог отметил, что были некоторые опасения относительно недиверсифицированности грузинского энергетического рынка, но сейчас ситуация нормализовалась.

Лейла Таривердиева