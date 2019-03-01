В связи с Днем гражданской обороны ЗАО "AzerGold" организовало на Човдарском участке по переработке руды просветительское мероприятие под девизом "Наша задача - безопасность детей", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На мероприятии приняли участие сотрудники ЗАО во главе с заместителем председателя правления Октаем Мамедовым, заместитель главы исполнительной власти Дашкесанского района и председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям Джаваншир Годжаев, сотрудники МЧС Гянджинского регионального центра по гражданской обороне, представители Общества "Золотой Полумесяц", сотрудники исполнительной власти села Гушчу Дашкесанского района и государственной пожарной охраны города Гянджи и Дашкесанкого района, а также расположенные на Човдарском предприятии части гражданской обороны ЗАО "AzerGold", компании подрядчики и субподрядчики, директора школ и школьники.

В ходе выступлений была затронута роль, цели и задачи гражданской обороны в мирных и военных условиях, а также подчеркнута важность просвещения граждан и детей в сфере гражданской обороны. В рамках мероприятия были симитированы конкретные чрезвычайные ситуации и наглядно продемонстрированы меры, которые следует предпринять в подобных случаях. К концу мероприятия ЗАО "AzerGold" вручило участникам соответствующие сертификаты и подарки.

Отметим, что Азербайджан стал членом Международной организации гражданской обороны в 1993-м году. Ввиду роста числа детей среди жертв войн и природных бедствий, организация посвятила Всемирный День гражданской обороны в этом году безопасности детей. Целью проведения подобного просветительского мероприятия на Човдарском участке по переработке руды было внесение вклада в обеспечение безопасности детей и дальнейшее повышение подготовки к чрезвычайным ситуациям.