Закрытое акционерное общество AzerGold, действующее на основе международных стандартов, предпринимает практические меры в направлении утилизации ртутных отходов производства в соответствии с требованиями законодательства, охраны окружающей среды и здоровья людей. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как известно, в составе руды, добываемой на Човдарском месторождении, помимо золота и серебра содержится в некотором количестве и ртуть. Данный элемент, представляющий опасность для человеческой жизни и окружающей среды, отделяется посредством специального оборудования, упаковывается и хранится при соблюдении всех необходимых мер безопасности.

В мировой практике на данный момент существует два способа утилизации ртутных отходов - захоронение и вторичное использование в производстве. Захоронение ртутных отходов широко распространено в мире, однако представляет опасность для здоровья людей и приводит к загрязнению земель. Реализация ртутных отходов с целью вторичного использования в производстве является более экологичным решением и сопровождается многочисленными необходимыми процедурами, такими как получение соответствующих разрешений, обеспечение безопасных условий перевозки, гарантия использования данного элемента лишь в производственных целях. Принимая во внимание, что экологическая и социальная ответственность - один из важнейших приоритетов AzerGold, Общество выбрало более сложный и наименее вредный способ утилизации ртутных отходов - реализацию данного элемента для дальнейшего вторичного использования.

С этой целью ЗАО AzerGold изучило местный рынок и ввиду отсутствия спроса на ртуть на местном рынке, Общество начало переговоры со многочисленными иностранными компаниями, подходящими перечисленным требованиям. Проанализировав все существующие предложения, ЗАО AzerGold подписало контракт с сингапурской компанией "Asia Mercury", соответствующей всем необходимым требованиям и предложившей наиболее выгодные условия, а также подходящей условиям процедур KYC (Know Your Customer), а также юридического и технического аудита ("due diligence"). В результате, ЗАО успешно экспортировало в Сингапур 1 163 кг ртутных отходов, образованных на Човдарском предприятии, тем самым, внеся собственный вклад в охрану окружающей среды и получив прибыль в размере около 40 тысяч манатов.

Напомним, что в январе текущего года состоялся визит директора компании "Asia Mercury" на Човдарский участок переработки руды, где он высоко оценил не только процессы улавливания и хранения ртути с соблюдением всех необходимых мер безопасности, но и созданные здесь условия, применение современных технологий, осуществляемые меры по охране труда.

Отметим, что экспорт был реализован с соблюдением требований Минаматской конвенции, регулирующей использование ртути на международном уровне. Конвенция направлена на систематическое исполнение необходимых мероприятий в направлении предотвращения негативных последствий ртути на человеческое здоровье и окружающую среду.