С завтрашнего дня начнется инвентаризация товаров, которые сохранились в несгоревших складских помещениях торгового центра "Диглас" в Баку.

Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, сказал журналистам министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев в рамках встречи с предпринимателями сгоревшего торгового центра.

"После инвентаризации будет установлен размер ущерба, который также будет выплачен предпринимателям", - сказал Мустафаев.

Он далее отметил, что здание торгового центра не подлежит восстановлению: "Будет ли на месте этого торгового центра построен новый или нет, уже зависит от владельцев этого торгового центра".

Напомним, что 26 марта в торговом центре "Диглас" произошел сильный пожар.

Во время пожара сгорели четыре этажа, площадь каждого из которых составляет 2500 квадратных метров, мансарда площадью 1200 квадратных метров и трехэтажный подвал с хозяйственными товарами, одеждой и другой продукцией. В общей сложности пожар охватил территорию, площадью 16 500 квадратных метров.

28 марта под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева прошло совещание, проведенное в связи с пожаром, произошедшим в торговом центре "Диглас".

Во время совещания глава государства подчеркнул, что будет создана комиссия для полного расследования пожара и подготовки предложений, и наряду с этим предпринимателям оперативно будет оказана материальная помощь.

В течение нескольких дней были проведены встречи с более чем 400 предпринимателей, индивидуально с каждым были обсуждены их проблемы и собрана исчерпывающая информация по каждому случаю.

Предприниматели получили магазины в других торговых центрах, где они в течение пяти месяцев не будут платить арендную плату. Также эти предприниматели смогут воспользоваться льготными кредитами Фонда развития предпринимательства по ставке ниже текущей.