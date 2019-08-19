https://news.day.az/economy/1148648.html Доходы и расходы госбюджета Азербайджана за первые шесть месяцев 2019 года - ЦИФРЫ
Доходы и расходы госбюджета Азербайджана за первые шесть месяцев 2019 года - ЦИФРЫ
За январь-июль 2019 года доходы государственного бюджета Азербайджана составили 12 435,5 миллиона манатов, а расходы - 13 102,7 миллиона манатов.
Это превышает аналогичные показатели прошлого года на 2,5 и 12,5 процента, соответственно, передает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики, передает Day.Az.
В бюджете образовался дефицит в размере 667,2 миллиона манатов. Это больше итоговых показателей за январь - июнь на 121,7 миллиона манатов.
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