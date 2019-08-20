20 августа Бакинская фондовая биржа (БФБ) провела аукцион по размещению государственных краткосрочных облигаций (ГКО) министерства финансов Азербайджана стоимостью 30 миллионов манатов. Срок оборота составляет 364 дня. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на БФБ.

В ходе аукциона 10 инвесторов подали 21 заявку в ценовом диапазоне от 92,6302 маната (при доходности восемь процентов) и до 94,3866 маната (5,98 процента).

Согласно решению минфина, цена отсечения облигаций составила 93,9281 маната (6,5 процента), а средневзвешенная цена - 93,9844 маната (6,43 процента). Общий объем размещенных заказов составил 30 миллионов манатов по номинальной цене 94 869 400,00 манатов.

Дата погашения облигаций - 18 августа 2020 года.

Участники аукциона должны выполнить свои обязательства по покупке облигаций до 21 августа 2019 года.

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