В Азербайджане подорожали золото и серебро
Цены на золото и серебро в Азербайджане 4 сентября повысились по сравнению с предыдущими показателями. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 4 сентября подорожала на 30,4895 маната, составив 2622, 0035 маната, унция серебра - на 1,6761 маната, до 33, 0063 маната, унция платины - на 49,8525 маната, до 1637, 3380 маната, унция палладия - на 8,6105 маната, до 2628,1320 маната.
|
Название
|
04.09.2019
|
03.08.2019
|
Золото
|
XAU
|
2622.0035
|
2591.5140
|
Серебро
|
XAG
|
33.0063
|
31.3302
|
Платина
|
XPT
|
1637.3380
|
1587.4855
|
Палладий
|
XPD
|
2628.1320
|
2619.5215
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
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