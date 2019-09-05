В Баку 14 и 15 октября будет проведен 7-й саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную конфедерацию организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана, в рамках саммита будет организован международный бизнес-форум предпринимателей тюркоязычных государств, передает Day.Az. В связи с этим президент Конфедерации Мамед Мусаев встретился с генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдадом Амреевым.

В ходе встречи Амреев сказал, что предстоящий саммит запомнится значительными событиями, отметив, что с большой симпатией относится к открытию торгового дома Азербайджана в Нур-Султане. По его словам, в саммите примет участие Торгово-промышленная палата Венгрии, венгерское правительство, а также, наряду с Узбекистаном и Туркменистаном, Венгрия будет представлена в качестве наблюдателя.

Генсек, сообщил, что пятого октября в столице Узбекистана Ташкенте будет проведен международный бизнес-форум, отметив, при этом целесообразность участия в нем членов Конфедерации.

Президент Конфедерации сказал, что для проведения бакинского форума на высоком уровне будут мобилизованы все возможности, и предпринимателям будут созданы условия для налаживания сотрудничества.

В ходе встречи было отмечено, что бизнесмены, проявившие высокую активность среди предпринимателей тюркоязычных государств, будут награждены. Наград будут удостоены предприниматели, которые помимо своей, создали бизнес еще в двух тюркоязычных странах.

Отметим, что саммит и бизнес-форум будут посвящены "Развитию малого и среднего предпринимательства в тюркоязычных государствах". Товарооборот Азербайджана со странами-членами Тюркского совета в 2018 году увеличился на 29 процентов, а за январь-июль этого года - на 32 процента.

Напомним, что 17 мая 2019 года в казахстанском Нур-Султане, при участии Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана и торгово-промышленных палат стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств, учреждена Торгово-промышленная палата тюркоязычных государств.

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