Бакинская фондовая биржа (БФБ) десятого августа провела аукцион по размещению государственных среднесрочных облигаций (ГКО) министерства финансов Азербайджана стоимостью 15 миллионов манатов. Срок оборота составляет 728 дней. Об этом сообщает Trend со ссылкой на БФБ, передает Day.Az.

В ходе аукциона 12 инвесторов подали 19 заявок в ценовом диапазоне от 97,3093 маната (при доходности девять процентов) и до 101,28 маната (6,8 процента).

Согласно решению минфина, цена отсечения облигаций составила 100.366 маната (7,3 процента), а средневзвешенная цена - 100,4837 маната (7,23 процента). Общий объем размещенных заказов составил 15 миллионов манатов по номинальной цене 42 665 200,00 манатов.

Дата погашения облигаций - 7 сентября 2021 года.

Участники аукциона должны выполнить свои обязательства по покупке облигаций до 11 сентября 2019 года.

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