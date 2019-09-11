https://news.day.az/economy/1155128.html Азербайджан может начать производство подъемных кранов
Азербайджан может начать производство подъемных кранов
В настоящее время Азербайджан и Свердловская область России ведут переговоры о создание совместного предприятия (СП) по производству подъемных кранов. Об этом сказал журналистам министр экономики Шахин Мустафаев, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.
По словам министра, Свердловская область обладает большим потенциалом в сфере машиностроения.
"СП планируется создать совместно с Машиностроительным заводом имени Калинина", - заявил Мустафаев. Ведущие предприятия Азербайджана также проявляют интерес к этому вопросу, добавил министр.
Министр также выразил надежду, что переговоры приведут к прогрессу в данном вопросе.
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