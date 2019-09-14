В Азербайджане за первые восемь месяцев 2019 года зарегистрировано имущественное право почти на 180 тысяч объектов недвижимости. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по вопросам имущества.

За отчетный период число пользователей 26 видов электронных услуг по регистрации недвижимого имущества составило почти 22 тысячи.

За первые восемь месяцев большая часть электронных заявок в комитет (около 188 тысячи) поступило по получению справок по юридическому состоянию недвижимого имущества (Forma-1).

Также за указанный период Комитет провел около 20 электронных аукционов.

Из электронных услуг, предлагаемых комитетом, 26 относится к регистрации недвижимого имущества, 10 - приватизации госимущества, 3 - управлению госимуществом и аренде, две - кадастру. В целом 38 видов услуг являются интерактивными, а три - информативными.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!