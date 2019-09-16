Сегодня в Баку проходит восьмое заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

Заседанием руководят сопредседатели Комиссии, со стороны Азербайджана - премьер-министр Новруз Мамедов и со стороны Турции - вице-президент Турции Фуат Октай.

Сначала состоялась встреча один на один премьер-министра Азербайджана и вице-президента Турции, затем заседание продолжило работу в расширенном составе с участием делегаций.

В заседании участвуют представители министерств, структур и других организаций, являющихся членами Комиссии с обеих сторон.

На встрече обсуждаются нынешнее состояние и расширение торгово-экономических связей двух стран и вопросы обеспечения продолжительности экономических отношений.

Напомним, что Совместная межправкомиссия по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией была создана в соответствии с Соглашением торгового и экономического сотрудничества между правительствами Азербайджана и Турции, подписанным второго ноября 1992 года в Анкаре.

До сих пор проведено семь заседаний Комиссии.

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