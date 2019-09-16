С 2002 по 2018 год товарооборот между Турцией и Азербайджаном увеличился более чем в восемь раз и составил 3,2 миллиарда долларов.

До 2023 года товарооборот между странами планируется увеличить до 15 миллиардов долларов.

Об этом сказал вице-президент Турции Фуат Октай, сообщает в понедельник Trend с азербайджано-турецкого бизнес-форума, передает Day.Az.

По его словам, экспорт Турции в Азербайджан в 2018 году по сравнению с предыдущим годом увеличился на 8,7 процента. Импорт за отчетный период увеличился на 32 процента, составив 1,8 миллиарда долларов.

По словам вице-президента, соглашение о преференциальной торговле между двумя странами будет подписано до конца 2019 года.

Соглашение предусматривает введение нулевой ставки таможенной пошлины на взаимные поставки товаров между Турцией и Азербайджаном.

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