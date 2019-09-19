Таможня Азербайджана внедряет новшество на пропускных пунктах
Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана внедрит систему электронной очереди на таможенных пропускных пунктах (ТПП), сказал на второй сессии Международного каспийского энергетического форума заместитель председателя ГТК Исмаил Гусейнов.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на слова представителя ГТК, работа над внедрением системы уже проводится, и связана с тем, чтобы облегчить и ускорить прохождение через таможенные пограничные пункты, передает Day.Az.
В частности, компании смогут самостоятельно выбрать для себя удобное время прохождения.
Данное нововведение, по словам представителя таможни, позволит проходящим через границу, зарегистрировавшись в системе, получать информацию о загруженности ТПП. Для информирования граждан будут применяться зеленый, желтый и красный цвета - в зависимости от занятости пункта. Соответственно, пользователи этой системы будут заранее уведомлены о плотности прохождения на таможенном участке, и смогут, исходя из этого, избежать неудобств, выбрав, к примеру, другой ТПП.
"Многие страны давно используют подобную систему, подняв процесс обслуживания клиентов на довольно высокий уровень. Мы также грамотно интегрируем инновации в данном процессе", - сказал Гусейнов. Зампред также отметил, что такая система благоприятно влияет на всю внешнюю торговлю Азербайджана, способствуя быстрой доставке товаров в пункты назначения
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