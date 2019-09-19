К системе "зеленый коридор" в Азербайджане, с начала ее внедрения первого февраля 2019 года, подключилось 450 компаний, сказал во время своего выступления на второй сессии Международного каспийского энергетического форума заместитель председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Исмаил Гусейнов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Количество обращений в комитет по подключению к системе со стороны компаний, ведущих внешнеторговую деятельность, достигло 600.

Отметив преимущества и важность влияния на торговлю Азербайджана системы, стартовавшей в этом году, Гусейнов отметил, что участие ГТК в товарообороте, проходящем через "зеленый коридор", почти нулевое.

"На данный момент экспорт и импорт компаний-участниц "зелёного коридора" составляет 30 и 22 процента от общего объема соответственно", - отметил зампредседателя.

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