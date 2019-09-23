https://news.day.az/economy/1158974.html Азербайджан снижает зависимость алюминиевой промышленности от импорта
Азербайджан снижает зависимость алюминиевой промышленности от импорта
В рамках мер, предпринимаемых в целях сокращения зависимости алюминиевой промышленности Азербайджана от импорта, ООО "Азералюминий" наладило полезные кооперационные связи и начало производство алюминиевых пресс-форм. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на компанию.
Металлографическая структура и механические свойства этой продукции соответствуют современным стандартам.
Изготовленные пресс-формы уже установлены на конвейеры, и готовы к эксплуатации.
ООО "Азералюминий", используя имеющийся потенциал, продолжит работу по организации внутреннего производства импортируемых деталей технического оборудования.
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