"Росавиация" выдала допуск российской авиакомпании на выполнение регулярных рейсов в Азербайджан из трех городов России.

Как сообщает Trend со ссылкой на приказ Федерального агентства воздушной авиации, авиакомпания "ИрАэро" получила разрешение на осуществление рейсов Тюмень-Баку, Самара-Баку и Пермь-Баку. Полеты будут осуществляться два раза в неделю, передает Day.Az.

АО Авиакомпания "ИрАэро" основана в 1999 году, входит в ТОП-20 крупнейших авиакомпаний России. Деятельность "ИрАэро" полностью соответствует стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO) и Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Тем же приказом "Росавиация" отозвала допуск авиакомпании "НордСтар" на осуществление рейсов Екатеринбург-Баку и Новосибирск-Баку. Согласно приказу, авиакомпания самостоятельно запросила отзыв разрешения.

Как сообщалось ранее, авиакомпания "Азимут" также получила допуск на полеты из Ростова-На-Дону в Баку три раза в неделю.

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