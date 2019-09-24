Развитие цифровых технологий открывает перед человечеством новые горизонты прогресса. В настоящее время мир вступает в Четвертую промышленную революцию ("Индустрия 4.0"). Это означает автоматизацию и роботизацию производства, широкое использование искусственного интеллекта, внедрение цифровых технологий во все сферы экономики. "Индустрия 4.0" тесно связана с цифровизацией и построением технологической инфраструктуры, ведет к внедрению новшеств в самые различные отрасли и к развитию.

Сегодня страны мира вступают в новый этап развития, выдвигая новые инициативы по цифровизации. В этот период, такие темы как внедрение цифровых технологий, особенно цифровизация экономики и строительство цифровой экономики являются наиболее оживленно обсуждаемыми вопросами.

Поскольку технологический прогресс в различных регионах идет неодинаково, государства находятся на неодинаковом уровне по цифровизации, делясь по этому показателю на несколько групп: лидеры по цифровизации, основная группа, отстающие, начинающие лидеры и догоняющие страны. Если в группу лидеров входят такие страны как Южная Корея, Дания, Великобритания, Китай, а в основную группу - США, Япония, Индия, а также страны Европейского союза, то другие страны соответственно классифицируются как отстающие, начинающие лидеры и догоняющие страны.

Сегодня в "Индустрию 4.0" вступает и Азербайджан - страна, известная в мире как энергетический и транспортный центр, вносящая достойный вклад в энергетическую безопасность Европейского Союза и ряда других стран. Новая эпоха ставит перед Азербайджаном задачи отвечать на призывы времени и достичь новых рубежей экономического развития. Как и в

высокоразвитых странах, для Азербайджана цифровизация экономики, построение цифровой экономики, внедрение инноваций входят в число

приоритетов. Азербайджан располагает всеми возможностями для цифровизации экономики, построения цифровой экономики, устойчивого развития. Уникальное географическое расположение и природные ресурсы страны, ее человеческий потенциал, а также принятые за последние годы государственные программы, указы и распоряжения Президента Ильхама Алиева создают для этого все условия.

Построение цифровой экономики тесно связано с устойчивой инфраструктурой

Цифровизация экономики и построение цифровой экономики тесно связаны с формированием устойчивой и безопасной инфраструктуры. Так как без устойчивой и безопасной инфраструктуры, как правило, невозможны ни цифровизация экономики, т.е. использование ИКТ в экономике, экономических отношениях, ни переход к цифровой экономике и ее создание, т.е. производство цифровой продукции на основе цифровых технологий. Именно современная технологическая инфраструктура служит основным компонентом цифровизации и цифровой экономики. Быстро развивающиеся сегодня во всем мире интернет вещей (IoT), технологии 5G, роботизация, кибер-безопасность, внедрение искусственного интеллекта также требуют построения и обновления соответствующей магистральной инфраструктуры. Без устойчивой фиксированной инфраструктуры невозможно обеспечить на уровне передовых стандартов оказание как межгосударственных, так и внутригосударственных услуг связи (connectivity). В настоящее время во всем мире быстро развиваются услуги связи, растет число пользователей как широкополосного, так и мобильного интернета. Операторы ежегодно сталкиваются с необходимостью вложения новых инвестиций в инфраструктуру. По информации британской консалтинговой компании "Analysys Mason", специализирующейся на сферах телекоммуникаций, технологий и медиа, начиная с 2014 года, операторы инвестировали в интернет-инфраструктуру более 300 млрд. долларов США.

Исследования показывают, что предстоит рост числа и приборов, подключаемых к интернету. Так, согласно отчету "The Mobile Economy 2019" Ассоциации Мобильных Операторов (GSMA), за период 2018-2025 гг. в мире число соединений интернета вещей возрастет втрое и достигнет 25 млрд. За тот же период сумма доходов от интернета вещей вырастет в 4 раза и достигнет 1,1 трлн. долларов США. Цифровизация и развитие инфраструктуры приведут к росту числа и пользователей мобильного интернета. Согласно отчету, если в 2018 году пользователей мобильного интернета в мире было 3,6 млрд., то в 2025 году число их достигнет 5 млрд.

Следует отметить, что цифровизация и построение цифровой экономики приносит в повестку дня вопрос построения устойчивой ИКТ-инфраструктуры и в Азербайджане. Модернизация фиксированной технологической базы и построение новой технологической инфраструктуры имеют важное значение для совершенствования международных услуг связи и роста числа пользователей интернета. Данная идея стоит в основе начавшей осуществляться программы "Azerbaijan Digital HUB", направленной на превращение Азербайджана в региональный Цифровой Центр. В рамках этой программы, претворяемой в жизнь компанией "AzerTelecom" - магистральным интернет-провайдером, являющейся дочерней компанией первого мобильного оператора Азербайджана компании "Bakcell", первоочередным направлением является как раз построение устойчивой инфраструктуры. Наша компания проводит в этом плане работу по построению технологической инфраструктуры как в стране, так и за ее пределами. Так, осуществляемый совместно с ЗАО "Азербайджанские железные дороги" проект предусматривает прокладку магистральных фибер-оптических кабельных линий вдоль защитных полос железных дорог внутри страны и, таким образом, обеспечит построение сетевых соединений с телекоммуникационными операторами соседних стран в направлениях Север-Юг и Восток-Запад. А создание вдоль исторического Шелкового пути между Европой и Азией Цифрового Шелкового Пути в рамках программы "Digital HUB" и прокладка в рамках данного же проекта по дну Каспийского моря "Транскаспийской магистрали" из Азербайджана в Центральную Азию представляет собой составную часть проекта построения магистральной инфраструктуры за пределами Азербайджана. Осуществление перечисленных проектов обеспечит формирование в Азербайджане фиксированной технологической базы на уровне современных требований и заодно превращение Азербайджана в транзитную, а на последующем этапе, с превращением Баку в Центр Обмена Интернет-Трафиком и созданием в Азербайджане регионального Дата-центра, и в центральную страну при передаче в страны Азии интернета и контента.

"Azerbaijan Digital HUB" - благоприятная платформа для цифровой экономики

Программа "Digital HUB" не ограничивается лишь созданием новых возможностей для развития Азербайджана с точки зрения инфраструктуры. Необходимо особо подчеркнуть, что в конечном итоге эта программа нацелена на формирование цифровой экосистемы. Ибо среди составляющих программу главенствующих компонентов, наряду с построением устойчивой инфраструктуры и совершенствованием услуг связи, есть также и открытие в нашей стране представительств крупных контент-операторов, таких как Facebook, Google, Netflix, Amazon, Alibaba, Tencent, строительство регионального Дата-центра, открытие новых рабочих мест, развитие малого и среднего предпринимательства в русле цифрового бизнеса, а в перспективе и экспорт цифровых услуг под брендом "Made in Azerbaijan" в соседние регионы. Все это создаст условия для формирования в Азербайджане цифровой экосистемы, развития цифровой экономики, для занятия нашей страной более высоких мест в международных рейтингах, продвижения в рейтинге инноваций, а как следствие и для увеличения ВВП.

Исследования показывают, что развитие цифровой экономики положительно сказывается и на увеличении ВВП страны. При рассмотрении экономических показателей различных стран становится очевидным, что доля цифрового сектора в экономике Южной Кореи составляет 12%, Швеции - 8,6%, Финляндии - 8,3%, США -7,4%, Великобритании - 7,1%. По данным Всемирного Экономического Форума, в ближайшее десятилетие 70% новых ценностей в экономике будет создаваться именно на базе цифровых платформ. Согласно прогнозам Google, в странах Юго-Восточной Азии к 2025-му году объем цифровой экономики возрастет втрое и достигнет 240 млрд. долларов.

На сегодняшний день особое внимание построению цировой экономики уделяют такие страны, как США, Великобритания, Франция, Норвегия, Катар, Китай, Россия, которые даже создают специализированные органы, принимают национальные программы в данной сфере, добиваясь большей оперативности процессов цифровой трансформации.

В настоящее время и в Азербайджане осуществляются реформы, государственным и частным сектором проводятся в жизнь масштабные программы, которые формируют прочную базу для построения цифровой экономики. Имея статус регионального Энергетического и Транспортного хаба, Азербайджан имеет реальные возможности, опираясь на свои ресурсы и на передовой зарубежный опыт, построить за короткий период времени свою цифровую экономику и превратиться в Региональный Цифровой Центр.

Автор: Фуад Аллахвердиев

Генеральный директор ООО "AzerTelecom"

Руководитель программы "Azerbaijan Digital HUB"

Об авторе: Фуад Аллахвердиев имеет более чем 20-летний опыт работы в ИКТ-секторе. Он был основателем различных стартапов и ряда успешных компаний в области телекоммуникаций. Ф.Аллахвердиев - выпускник двух престижных университетов. Он окончил Бакинский государственный университет и Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова (программа Executive MBA). В настоящее время Ф.Аллахвердиев является генеральным директором ООО "AzerTelecom". Компания "AzerTelecom" в дополнение к статусам Азербайджана как Энергетических и Транспортный Центр, реализует программу "Azerbaijan Digital HUB", с целью превращения Азербайджана в Региональный Цифровой Центр.

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