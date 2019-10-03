Согласно поручению Президента Ильхама Алиева, с привлечением авторитетных международных консультантов разрабатывается стратегия инноваций, повышается координация в сфере инновационного развития. Налажено сотрудничество с Центром 4-й промышленной революции Всемирного экономического форума, заработало Агентство инноваций.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации Вюсал Гасымлы в ходе обсуждений позиции Азербайджана в рейтинге "Глобальный инновационный индекс 2019".

По словам директора, портал enterpriseAzerbaijan.com и другие центры инкубации и акселерации поддерживают инновационные стартапы.

"В целом, развитие инновационной экосистемы способствует укреплению позиций Азербайджана в "Отчете глобальных инвестиций". Для этого также планируется осуществление соответствующих мероприятий в рамках Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам", - сказал Гасымлы.

В связи с позицией Азербайджана в "Глобальном инновационном индексе 2019" отмечено, что Азербайджан обладает большим потенциалом прогресса по сравнению с другими странами. В частности, это можно сказать на основании созданной в стране в последние годы инфраструктуры и инвестиционной среды.

Отметим, что "Глобальный инновационный индекс" подготавливается Корнельским университетом, находящимся в городе Итака, штат Нью-Йорк, США, и Всемирной организацией интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization-WIPO). Этот рейтинг, охватывающий 129 стран, составляется на основе 80 индикаторов.

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