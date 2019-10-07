Возвращение вкладов физических лиц в пределах 17 тысяч манатов в ОАО "Атрабанк", ОАО "Роялбанк", ОАО "Кредобанк", ОАО "Заминбанк", ОАО Bank of Azerbaijan, ОАО "Кавказский банк развития", ЗАО "Банк Стандарт", ОАО Yunayted Kredit Bank, ОАО "Техникабанк", ОАО "Демирбанк" и ОАО "Гянджабанк", находящихся в процессе ликвидации, будет осуществляться ОАО "Капиталбанк" с 16 октября, передает Day.Az со ссылкой на Фонд страхования вкладов.

Общественность будет проинформирована о сети филиалов ОАО "Капиталбанк" и документах, необходимых в связи с процедурой возвращения кредиторской задолженности физическим лицам.

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