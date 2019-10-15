С сегодняшнего дня примерно на 15 дней приостановлена добыча на платформе "Западный Чыраг".

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, приостановка добычи связана с проведением инспекций и проектных работ. В частности, в программу входят различные проектные работы как обновление факельной системы и системы управления.

Эта операция внесена в ежегодную рабочую программу, бюджет и план добычи по "Азери-Чыраг-Глубоководный Гюнешли".

Отметим, что добыча на других платформах АЧГ ("Центральный Азери", "Западный Азери", "Восточный Азери", "Чыраг" и "Глубоководный Гюнешли"), на платформах "Shah Deniz Alpha" и "Shah Deniz Bravo" месторождения "Шах Дениз", операции в Сангачальском терминале, а также экспортные операции через Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и Южнокавказский трубопроводы продолжатся в обычном режиме.

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