Министр экономики Шахин Мустафаев, выступая на расширенном заседании коллегии министерства экономики в связи с выполнением поручений главы государства, данных на недавнем совещании при Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве, сообщил, что средний рост частных инвестиций в Азербайджан в ближайшие годы ожидается на отметке 11 процентов.

Как передает Day.Az со ссылкой на слова министра экономики, на сегодняшний день в рамках инвестиционных проектов 346 предпринимателям с общей суммой в 3,9 миллиарда манатов выдано 407 документов по поощрению инвестиций и 2940 подтверждающих документов на их основе.

Около 59 процентов проектов охватывают сферу промышленности, 40 процентов - сельское хозяйство и один процент - туризм. В результате этих проектов ожидается создание более 27 тысяч рабочих мест.

На 245 предприятиях на сегодняшний день запущены 270 проектов и создано около 19 тысяч рабочих мест. За девять месяцев 2019 года предпринимателям выдано 75 инвестиционных поощрительных документов по проектам стоимостью 807,6 миллиона манатов, и в общей сложности 730 подтверждающих документов на импорт техники, технологического оборудования и установок.

Отметив, что отрасль является одним из приоритетных, Шахин Мустафаев поручил соответствующим структурам министерства подготовить конкретные предложения по активизации исследований и анализа потенциала развития отрасли.

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