Одним из главных направлений деятельности Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) является защита интересов предпринимателей. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.

Обращения, поступающие в Агентство от субъектов микро, малого и среднего бизнеса, оперативно рассматриваются, оказывается необходимая поддержка по их разрешению в рамках законодательства.

Так, в связи с возникшей у предпринимателя Фармана Мамедова проблемой с другим субъектом предпринимательства, относительно оплаты финансовых средств, которая долгое время не могла найти своего разрешения, он обратился в Агентство. Обращение Мамедова было обсуждено в открытой дискуссионной плоскости, в рамках встреч, организованных между сторонами. Была внесена ясность в спорные моменты, которые давно имели место между двумя субъектами предпринимательства, и достигнуто соглашение между ними.

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