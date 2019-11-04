Лучший способ обеспечить безопасность поставок нефти - это совместная работа производителей и потребителей, и в этом важную роль играет Международное энергетическое агентство (МЭА). Как передает Day.Az, об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend Исполнительный директор МЭА Фатих Бирол.

Исполнительный директор отметил, что после серии инцидентов большое внимание уделяется Персидскому заливу на Ближнем Востоке, наиболее драматичным из которых является атака на Саудовскую Аравию 14 сентября.

"Эти инциденты напоминают нам, что безопасность поставок очень важна, потому что значительные перебои на рынке нефти могут вызвать скачки цен, которые угрожают мировой экономики. МЭА было создано в 1970-х годах, чтобы минимизировать риск экономического ущерба от перебоев с поставками углеводородного сырья. В условиях кризиса МЭА оценивает ситуацию на рынке и работает с правительствами членов организации, чтобы решить, необходим ли вывод на рынок чрезвычайных запасов для поддержки предложения", - отметил Бирол.

Исполнительный директор МЭА заявил, что на данный момент рынок нефти относительно хорошо обеспечен, а коммерческие запасы в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) достигли двухлетнего максимума, близкого к трем миллиардам баррелей.

"Прогноз роста спроса в последние месяцы был снижен в связи с экономической неопределенностью. Кроме того, в ближайшие несколько месяцев начнется волна новых поставок из стран, не входящих в ОПЕК. Это говорит о том, что, если не произойдет очень серьезное геополитическое событие, не стоит ожидать ощутимого повышения цен на нефть", - сказал Бирол.

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