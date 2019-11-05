По версии Всемирного экономического форума (ВЭФ), Азербайджан стал 30-й среди 141 страны мира по показателю "Защита интеллектуальной собственности" в рейтинге "Индекс глобальной конкурентоспособности". Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на отчет ВЭФ.

Согласно отчету, расположившись на 30-ом месте, Азербайджан таким образом обгоняет такие европейские страны как Португалия (32 место), Чехия (34 место), Словения (38 место) и другие.

Также Азербайджан сумел обогнать по данному показателю все страны-соседей. Так, Турция заняла 87 место, Россия - 90 место, Грузия - 94, а Иран - 136 место.

Как отметил руководитель департамента Центра анализа экономических реформ и коммуникации Ниджат Гаджизаде, Азербайджан набрал 70,4 балла по данному показателю, продвинувшись на шесть позиций. По его мнению, данные изменения - непосредственный результат проведения в стране комплексных мероприятий с целью развития экономики, совмещающих в себе знания и инновации.

Добавим, что первое место в рейтинге по данной категории заняла Финляндия, а на последнем (141 месте) - Венесуэла.

Напомним, в целом в Индексе глобальной конкурентоспособности Азербайджан занял 58-е место. Таким образом, страна поднялась на 11 ступеней за 2019 год, заработав дополнительные 2,7 балла (62,7 балла).

Индекс глобальной конкурентоспособности - это глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю экономической конкурентоспособности, составляемый ежегодно по версии Всемирного экономического форума.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın