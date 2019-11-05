Азербайджан оказался в числе лидеров среди стран СНГ по показателю "Быстрота реагирования правительства на изменения" в рейтинге "Индекс глобальной конкурентоспособности", подготовленном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ). Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на отчет ВЭФ.

Таким образом, заняв пятое место в данной категории, Азербайджан обогнал такие страны СНГ, как Таджикистан (16 место), Казахстан (39 место), Россия (63 место). Азербайджан также опередил Молдову и Кыргызстан, которые расположились на 104 и на 105 местах соответственно.

Стоит отметить, что данные по Беларуси и Узбекистану, также являющимися странами СНГ, не учитывались при составлении рейтинга.

Добавим, что на первом месте в рейтинге по данной категории расположился Сингапур, а на последнем (141 месте) - Венесуэла.

Напомним, что в целом в Индексе глобальной конкурентоспособности Азербайджан занял 58-е место среди 141 страны мира. Таким образом, республика поднялась на 11 ступеней за 2019 год, прибавив 2,7 балла (62,7 балла).

Индекс глобальной конкурентоспособности - это глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю экономической конкурентоспособности, составляемый ежегодно по версии Всемирного экономического форума.

Напомним, что недавно также стало известно, Азербайджан продвинулся на 14 ступеней и занял 43 место среди 125 стран в "Индексе глобальной конкурентоспособности талантов 2019". Таким образом, в данном рейтинге на постсоветском пространстве, исключая страны Балтии, Азербайджан занимает первое место.

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