Азербайджан достиг основных целей, поставленных в прошлом году. В этом году, наряду с ростом в нефтегазовой промышленности, ожидается существенный рост и в ненефтяном секторе. Благодаря осуществляемым комплексным мероприятиям, в ненефтяной сфере наблюдается рост на 8,9 процента. Продолжение этой тенденции ожидается и в последующие годы.

Об этом министр экономики Микаил Джаббаров сказал на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Джаббаров коснулся и поправок, которые будут внесены в Налоговый кодекс, которые охватывают семь главных направлений: "Это обеспечение прозрачной среды (борьба с налогоплательщиками, проводящими неторговые операции с заключением ложных сделок, усиление контроля над налогоплательщиками групп риска, усиление борьбы со случаями уклонения от налогов), совершенствование администрирования НДС, снижение административного бремени предпринимателей и поощрение предпринимательской деятельности, уменьшение финансового (налогового) бремени населения посредством социальных преференций, налогового бремени субъектов предпринимательства, расширение базы налогообложения, выполнение обязательств по международному налогообложению и информационному обмену", - сказал министр.

По словам министра, законопроект о поправках в Налоговый кодекс состоит из 164 пунктов. Они касаются отмены упрощенного налогообложения лиц, занимающихся строительством зданий и обеспечения их деятельности в едином налоговом режиме (методом НДС и налога на прибыль), определения понятия "Группа транснациональных компаний", продление еще на четыре года освобождения продажи птичьего мяса и мяса животных от НДС.

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