Мировые цены на нефть в пятницу вечером поднимаются после снижения на 2% на фоне недавних комментариев с американской стороны по пошлинам на китайский импорт, трейдеры также отыгрывают данные по буровым установкам из США, свидетельствуют данные торгов, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

По состоянию на 21.18 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,19%, до 62,41 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,03%, до 57,17 доллара за баррель. После заявлений о пошлинах снижение котировок превышало 2%.

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что речи о полной отмене пошлин на китайскую продукцию, ввозимую в США, не идет. Трамп отвечал на вопрос о заявлениях Китая, что условием для заключения первого этапа торговой сделки является отмена пошлин США, введенных ранее.

"Даже если частичное соглашение США и Китая будет достигнуто, стимула для спроса будет недостаточно для того, чтобы избежать избытка предложения в следующем году, это означает, что ОПЕК все еще будет необходимо увеличить объем сокращения добычи", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Commerzbank. Китай является крупнейшим потребителем нефти в мире, поэтому новости по экономике страны влияют на ожидания инвесторов по спросу на этот вид сырья.

Вопрос о параметрах сделки ОПЕК+ о сокращении добычи по-прежнему остается в сфере внимания рынков. В среду СМИ сообщили, что крупнейшие нефтедобывающие страны ОПЕК+ не будут настаивать на увеличении объемов сокращения добычи на встрече в декабре, хотя в октябре сообщалось, что такой вопрос может быть рассмотрен из-за опасений слабого роста спроса в 2020 году.

Трейдеры также оценивают данные нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes сообщившей, что за неделю, завершившуюся 8 ноября, число действующих нефтяных буровых установок в США снизилось на семь, до 684 агрегатов. На этих данных котировки несколько ускорили рост.

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