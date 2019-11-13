Обнародованы доходы и расходы бюджета на 2020 год Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Министр отметил, что в проекте закона "О бюджете на 2020 год соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющего социальное обеспечение и защиту" доходы и расходы ГФСЗ на следующий год предусмотрены на уровне 4 825 508 800 манатов.

Согласно законопроекту, в 2020-ом году поступления по обязательному государственному социальному страхованию ГСФЗ предусмотрены на уровне 3 392 594 770 манатов, по финансируемым из бюджета организациям 1 238 683 400 манатов, по работающим в организациях, финансируемых из бюджета 168 911 370, по небюджетному сектору 1 985 000 000 манатов, в том числе по физлицам, занимающимся предпринимательской деятельностью 80 000 000, по другим доходам - 6 000 000 манатов.

В документе взяты отчисления из госбюджета на следующий год, то есть прогноз трансфертов в размере 1 426 914 030 манатов.