https://news.day.az/economy/1175671.html Микаил Джаббаров: Число налогоплательщиков значительно выросло
Микаил Джаббаров: Число налогоплательщиков значительно выросло
Одним из аспектов, которым уделяется особое внимание в осуществлении налоговых реформ, является поощрение экономической активности.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) сказал министр экономики Микаил Джаббаров.
Он сообщил, что за 10 месяцев 2019 года число налогоплательщиков в стране составило 44 608 человек.
"Другими словами, в числе налогоплательщиков зарегистрирован рост в 10,1 процента. Также на 32,9 процента или на 5941 человек увеличилось число плательщиков НДС. Число объектов увеличилось на 7,3 процента. Это реальные цифры", - сказал Микаил Джаббаров.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре