Одним из аспектов, которым уделяется особое внимание в осуществлении налоговых реформ, является поощрение экономической активности.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) сказал министр экономики Микаил Джаббаров.

Он сообщил, что за 10 месяцев 2019 года число налогоплательщиков в стране составило 44 608 человек.

"Другими словами, в числе налогоплательщиков зарегистрирован рост в 10,1 процента. Также на 32,9 процента или на 5941 человек увеличилось число плательщиков НДС. Число объектов увеличилось на 7,3 процента. Это реальные цифры", - сказал Микаил Джаббаров.