Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана совместно с Советом государственной поддержки неправительственных организаций (НПО) при Президенте Азербайджана объявляет конкурс грантов по финансированию проектов НПО на 2020 год, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Центра.

К участию в совместном грантовом конкурсе приглашаются неправительственные организации, специализирующиеся в данной сфере.

В соответствии с "Концепцией государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана", Центр анализа и Совет принимают проекты по следующим темам: инициативы осведомленности общества относительно стратегической дорожной карты - до двух проектов; инициативы по продвижению экспорта ненефтяного сектора - до трех проектов; инициативы по расширению цифровой экономики в результате реформ в Азербайджане - до трех проектов; инициативы по поддержке развития инновационных стартапов в Азербайджане - до двух проектов.

Бюджет конкурсного фонда составляет 80 тысяч манатов. Ожидается, что в рамках конкурса будет профинансировано до 10 проектов. Максимальная сумма за каждый проект - восемь тысяч манатов, сообщают в Центре экономических реформ.

Неправительственная организация, участвующая в конкурсе, должна иметь штат экспертов, обладающих необходимым потенциалом в соответствующих областях для решения проблемы. Продолжительность проектов может составлять от двух до восьми месяцев.

Прием НПО и проектной документации для участия в конкурсе состоится в электронном виде 20 ноября 2019 года. Конкурс проводится в четыре этапа:

На первом этапе с 20 ноября по 16 декабря 2019 года будет осуществляться прием НПО и проектных документов. Второй этап охватывает период с 20 ноября по 26 декабря 2019 года, во время которого будет проведен технический отбор НПО и проектных документов. Представленные НПО и проектные документы будут изучены, НПО будет направлено электронное письмо о регистрации проекта.

На третьем этапе с 27 декабря 2019 года по 27 января 2020 года будет проведена оценка зарегистрированных проектов гражданами и экспертами.

Зарегистрированные на данном этапе проекты будут оцениваться гражданами в электронном виде, через программу электронного гражданина Совета, а также экспертами - через программу электронной экспертизы. С первого января 2019 года, НПО, прошедшие государственную регистрацию, смогут подать заявки на сумму не более трех тысяч манатов.

На четвертом этапе будет проведено обсуждение Совета и объявление победителей, результаты конкурса будут опубликованы на официальном сайте Совета и других интернет-ресурсах после 10 февраля 2020 года.