В январе-сентябре 2019 года Азербайджан экспортировал 134,148 тыс. тонн томатов на сумму $142 млн 291,12 тыс. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года экспорт в количественном выражении сократился на 5%, в стоимостном - на 1,65%. Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник в правительстве, передает Day.Az.

Основным импортером азербайджанских томатов в отчетном периоде являлась Россия. "В январе-сентябре в Россию экспортировано 132,574 тыс. тонн (98,8% всего экспорта - ИФ) на сумму $141 млн 612,23 тыс. "По сравнению с январем-сентябрем 2018 года экспорт томатов в Россию в количественном выражении сократился на 5,7%, в стоимостном - на 2,5%", - отметили в правительстве.

Как сообщалось, в 2018 году Азербайджан экспортировал 171,921 тыс. тонн томатов на сумму $177 млн 380,78 тыс. Основным импортером азербайджанских томатов в 2018 году также являлась Россия. В частности, в РФ было экспортировано 170,315 тыс. тонн на сумму $176 млн 263,12 тыс.