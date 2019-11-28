В январе-октябре текущего года в Турции было зарегистрировано 156 компаний с азербайджанским капиталом, что на восемь компаний больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщили Trend в Торгово-промышленной палате Турции (TOBB), передает Day.Az.

Совокупный капитал азербайджанских компаний, зарегистрированных в Турции за девять месяцев 2019 года, составил 24,475 миллиона турецких лир, в то время как за аналогичный период 2018 года данный показатель составил 42,944 миллиона турецких лир.

Было отмечено, что в январе-октябре 2019 года больше всего азербайджанских компаний было зарегистрировано в Стамбуле (129 компаний), с совокупным капиталом 18,265 миллиона турецких лир.

"За указанный период в турецкой провинции Анталья было зарегистрировано девять компании с азербайджанским капиталом. Совокупный капитал азербайджанских компаний, зарегистрированных за деcять месяцев текущего года в провинции Анталья составил 1,877 миллиона лир", - отметили в TOBB.

В январе-октябре 2019 года в Турции было зарегистрировано четыре горнодобывающие, 15 промышленных, 13 строительных, 71 компаний в сфере оптовой и розничной торговли, 10 туристических а также две финансово-страховые компании с азербайджанским капиталом.

"Остальные 41 компании с азербайджанским капиталом задействованы в других секторах экономики", - отметили в TOBB.

Согласно данным TOBB, совокупный капитал зарегистрированных за отчетный период 71 компании в сфере оптовой и розничной торговли составил 10,639 миллиона лир.