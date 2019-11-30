Трансанатолийский газопровод (TANAP) превратит Азербайджан в одного из крупнейших поставщиков газа Турции.

Об этом сказал Trend руководитель отдела по внешним связям SOCAR Turkey Energy Мурат Лекомпте, передает Day.Az.

"TANAP, который является важнейшим звеном "Южного газового коридора", не только укрепит энергетическую безопасность Турции и Европы, но и будет способствовать развитию и стабильности в регионе. Благодаря TANAP, ЕС на долгие годы получит большое преимущество в удовлетворении растущей потребности в энергии и энергетической безопасности. TANAP также предлагает инфраструктуру как для ЕС, так и для потенциальных поставщиков по транспортировке дополнительных объемов природного газа, которые могут понадобиться Европе в будущем", - сказал он.

Лекомпте отметил, что благодаря природному газу из Азербайджана TANAP вносит большой вклад в безопасность энергоснабжения и диверсификацию для Европейского Союза.

"TANAP, протяженностью 1850 километров и диаметром в 56 дюймов, является самым крупным международным трубопроводом природного газа в Турции, на Ближнем Востоке и в Европе. TANAP будет способствовать дальнейшему развитию нынешнего экономического и политического сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом. Он превратит Азербайджан во второго по величине поставщика газа в Турцию и нового поставщика газа в ЕС ", - добавил он.

По словам Лекомпте, Турция со своими долями в TANAP и "Шах Дениз" больше не является простой транзитной страной.

"Турция, которая стала страной, имеющей свое слово на каждом этапе цепочки создания стоимости от производителя до конечного потребителя, сделала большие шаги для надежного удовлетворения растущего спроса на энергию на фоне своей растущей экономики в ​​ближайшие годы", - заключил он.

Отметим, что церемония открытия соединения TANAP с Европой состоится 30 ноября 2019 года в Ипсале (провинция Эдирне, Турция).

В этом районе, у греческой границы, TANAP соединяется с Трансадриатическим трубопроводом (TAP), посредством которого природный газ из Азербайджана будет поступать в европейские страны.

Отметим, что пуск первой очереди (Фаза-0) газопровода TANAP состоялся 12 июня 2018 года в турецкой провинции Эскишехир, и с конца июня 2018 года по нему начались коммерческие поставки газа в Турцию.

Объем транспортировки газа в Турцию по TANAP с начала коммерческих поставок газа 30 июня 2018 года и до конца октября 2019 года достиг 3,08 миллиарда кубометров.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, являющегося основным сегментом "Южного газового коридора", составляет 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. По завершении строительства TAP, газ начнет поступать в Европу, приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.