Государственный Azer Turk Bank, который помогает удовлетворить финансовые потребности своих клиентов и всегда предлагает им продукты и услуги на самых выгодных условиях, со 2-го декабря дал старт новой скидочной кампании под названием "Зимняя кампания".

На период проведения кампании, которая продлится до 31 января 2020 года, на кредит "Потребительский" будет применяться скидка в размере 4% к годовой процентной ставке. Максимальный срок выдачи кредита составит 48 месяцев со сниженной годовой процентной ставкой от 16%.

Кроме того, на период проведения кампании и вне зависимости от среднего ежемесячного дохода клиента, банк принял решение об увеличении максимальной суммы кредита до 25 000 манатов, а суммы кредита, выдаваемого без поручителя - до 15 000 манатов.

Отметим, что Azer Turk Bank стал первым банком в стране, приступившим к возврату средств (cashback) в размере 1,5% на ежемесячные платежи, осуществляемые в соответствии с графиком погашения потребительских кредитов, выданных на срок более 20 месяцев.

Клиенты, желающие разместить вклад в банке, также могут воспользоваться "Зимней кампанией". Таким образом, процентные ставки по депозиту "Классический" сроком на 36 месяцев, открытым в национальной валюте, в декабре увеличены до 10%.

На период проведения кампании Банк также предлагает значительные скидки для клиентов, желающих приобрести пластиковые карты. Клиенты, обратившиеся в AzerTurk Bank с 1 по 30 декабря, смогут приобрести дебетовые карты VISA / MasterCard Gold и MasterCard Platinum, обладающие особыми привилегиями и возможностями, оплатив всего 20% от их стоимости.

Для этого вы можете подать заявку, посетив любой пункт обслуживания Банка и предъявив удостоверение личности или оформив онлайн-заявку. Заказ выполняется в течение трех рабочих дней или в течение одного дня, если он срочный, при условии соблюдения принятых условий.

Кроме того, клиенты, заказавшие кредитную карту до 30 декабря, получат в подарок от Банка MC Gold или VISA Gold, в соответствии со сроком кредита.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте банка: www.atb.az, корпоративных страницах в социальных сетях, или позвонив в Информационный центр Банка по номеру (012) 945.