Мировые цены на нефть во вторник утром умеренно растут в преддверии заседаний ОПЕК+, где будет обсуждаться судьба сделки по сокращению добычи. Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивается на 0,18%, до 61,03 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,3%, до 56,13 доллара за баррель.

Представители ОПЕК+ встретятся в Вене 5-6 декабря. По данным The Wall Street Journal, Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, хочет продлить соглашение о сокращении добычи как минимум до июня 2020 года на фоне опасений за снижение цен на нефть. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ соберется 5 декабря, 6 декабря - представители всех стран-участниц ОПЕК+.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. В настоящий момент договор предусматривает сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года и действует до конца марта 2020 года.

Дополнительную поддержку рынку нефти оказывает статистика крупнейшего потребителя нефти - Китая - от делового издания Caixin, согласно которой индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) страны в ноябре неожиданно вырос.