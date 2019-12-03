29 ноября 2019 года представители таможенных органов Азербайджанской Республики встрелись с начальником Дагестанской таможни Р.К. Яхьяевым в рамках в запланированной рабочей встречи.

В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы взаимодействия между таможенными органами РФ и Азербайджанской Республики в части ускорения прохождения транспортных средств и товаров через российско-азербайджанскую границу в целях исключения очередей перед сопредельными пунктами пропуска, передает Day.Az со ссылкой на СКФО.

Вместе с тем, были рассмотрены проблемные вопросы в части заполнения сертификатов о происхождении товаров.

По завершению встречи участники выразили удовлетворение состоявшейся встречей и заверили о взаимной готовности проводить аналогичные встречи в будущем.

Таможни Азербайджана и Дагестана на постоянной основе проводят работы по укреплению сотрудничества. На границе с Азербайджаном функционируют три таможенных поста (5 пунктов пропуска). Международное сотрудничество отвечает интересам Азербайджана и России, в этом убеждены дагестанские таможенники и поэтому регулярно, в рамках своей компетенции, ведут работу по укреплению экономических связей между регионами. Международное сотрудничество таможенники строят в соответствии с планом, утвержденным Федеральной таможенной службой России.