Согласно "Государственной программе по развитию коконоводства и шелководства в Азербайджане на 2018-2025 года" ООО "Азерипек" осуществяет ряд мероприятий.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Азербайджанскую промышленную корпорацию, основными задачами являются расширение производственного потенциала, развитие международных связей, производство конкурентоспособного шелкового сырья с изучением и применением передового международного опыта.

В рамках планов совместных мероприятий ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" и Узбекской ассоциацией "Узбекипаксаноат" подписан меморандум. В этой связи делегация экспертов по главе с председателем Ассоциации Бахрамом Шариповым совершили визит в Шекинский район для ознакомления с текущей ситуацией в ООО "Азерипек". Совместно с генеральным директором Корпорации Камраном Набизаде гости ознакомились с производственными участками и рабочим составом предприятия. Стороны провели обсуждения в направлении реализации взаимных мер для будущего сотрудничества.

Основной целью визита является сотрудничество в области совершенствования производства и реализации конкурентоспособных шелковых изделий, получение сторонней продукции из сухого кокона, совершенствование производственного процесса в ООО "Азерипек", снижение себестоимости и повышение качества продукции, а также расширение международных связей в сфере коконоводства и шелководства.