Состоялось заседание Попечительского совета Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на фонд, на заседании была обсуждена деятельность, осуществленная в рамках деятельности Фонда, а также текущая ситуация, передает Day.Az.

В то же время, в ходе заседания был утвержден бюджет Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана на 2020 год.

Отметим, что согласно Уставу Фонда, Попечительский совет состоит из пяти членов, которые являются представителями Администрации Президента Азербайджана, министерств финансов, экономики, труда и социальной защиты населения, а также Центрального банка Азербайджана.