https://news.day.az/economy/1183017.html Названа сумма товарооборота через "зеленый коридор"
Названа сумма товарооборота через "зеленый коридор"
К концу текущего года объем товарооборота посредством "зелёного коридора" достигнет семи миллиардов долларов, заявил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Сафар Мехтиев на организованном Caspian Energy Club бизнес-форуме, передает Trend с мероприятия, передает Day.Az.
По словам Мехтиева, ожидается, что в 2020 году объем данного показателя увеличится еще больше.
Согласно предоставленным председателем ТГК данным, примерно четверть всего импорта и чуть больше четверти всего экспорта приходится на участников "зеленого коридора".
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