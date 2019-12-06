К концу текущего года объем товарооборота посредством "зелёного коридора" достигнет семи миллиардов долларов, заявил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Сафар Мехтиев на организованном Caspian Energy Club бизнес-форуме, передает Trend с мероприятия, передает Day.Az.

По словам Мехтиева, ожидается, что в 2020 году объем данного показателя увеличится еще больше.

Согласно предоставленным председателем ТГК данным, примерно четверть всего импорта и чуть больше четверти всего экспорта приходится на участников "зеленого коридора".