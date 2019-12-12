На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 10 декабря пройдет аукцион по размещению дисконтных краткосрочных манатных облигаций министерства финансов Азербайджана, на общую сумму 15 миллионов манатов, сообщает Trend со ссылкой на сообщение биржи, передает Day.Az.

На аукционе будут предложены облигации номиналом 100 манатов и сроком обращения 364 дня. Дата оплаты процентов по облигациям - 15 декабря 2020 года.

Андеррайтером по выпуску государственных облигаций министерства финансов является инвестиционная компания Pasha Kapital.