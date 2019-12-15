В Азербайджане запланировано открытие ряда малых предприятий в сфере промышленного производства, сообщила Trend глава Ассоциации женщин-предпринимателей Азербайджана Сакина Бабаева.

По словам Бабаевой, открытие новых производств запланировало в рамках 11 проектов, предусмотренных в различных сегментах промышленности, сельского хозяйства и других областях с участием женщин-предпринимателей.

"В этом году была запланирована реализация 11 проектов, направленных на развитие женского предпринимательства в Азербайджане, из них 3 масштабных проекта уже завершены. Остальные находятся на различных стадиях реализации.

В настоящее время Ассоциация тесно сотрудничает с несколькими ведущими европейскими организациями, которые принимают непосредственное участие в этих проектах. В следующем году планируется открытие предприятий в сфере малого и среднего бизнеса, преимущественно в Баку и регионах.

В частности, ожидается открытие промышленных предприятий в Бинагадинском районе Баку, предполагающее создание более 2 тысяч рабочих мест. Речь идет об открытии мебельного предприятия в Баку, завода по производству косметической продукции в Сумгайыте, предприятия по переработке сельхозпродукции в регионах и других производствах", - уточнила глава Ассоциации.

Она отметила, что все эти предприятия откроются, начиная с марта-апреля будущего года.

По словам Бабаевой, создание малых предприятий важно для развития женского предпринимательства в регионах, ввиду этого, Ассоциация по развитию женского предпринимательства прилагает усилия для улучшения среды предпринимательства в городах и регионах, посредством реализации проектов направленных на улучшение бизнес-климата в Азербайджане.

Согласно статистике, на сегодня в Азербайджане в сфере бизнеса занято свыше 143 тысяч женщин. Ассоциация женщин-предпринимателей Азербайджана была учреждена в октябре 2017 года, при поддержке Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей.