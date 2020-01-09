https://news.day.az/economy/1192401.html AZAL удостоена премии самой пунктуальной авиакомпании

AZAL удостоена премии самой пунктуальной авиакомпании

Экономика, 9 января 2020 10:42 88

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии"(AZAL) удостоена звания самой пунктуальной авиакомпании 2019 года в Европе, сообщает Day.Az со ссылкой на авиакомпанию.

В сообщении говорится, что согласно докладу Official Airline Guide (OAG), "Азербайджанские авиалинии" заняли первое место среди европейских авиакомпаний, выполнив 86,81 процента всех запланированных полетов.

Отметим, что "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) - крупный авиаперевозчик и один из лидеров авиационного сообщества стран СНГ. Совокупная маршрутная сеть авиакомпании насчитывает около 40 пунктов в 25 странах. В 2016 году "Азербайджанские Авиалинии" перевезли более двух миллионов пассажиров.

Самолеты гражданской авиации Азербайджана полностью соответствуют стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO), а AZAL является членом самого престижного объединения гражданской авиации - Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

AZAL обладает одним из самых молодых самолетных парков, который насчитывает 23 воздушных судна.

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