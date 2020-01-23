https://news.day.az/economy/1196326.html Международная финансовая корпорация намерена сотрудничать с Азербайджаном

Международная финансовая корпорация намерена сотрудничать с Азербайджаном

Экономика, 23 января 2020 10:40 209

В Министерстве энергетики обсудили сотрудничество с Международной финансовой корпорацией, передает Day.Az со ссылкой на сообщение министерства энергетики.

Как отмечается, состоялась встреча министра энергетики Парвиза Шахбазова с делегацией Международной финансовой корпорации (МФК) во главе с региональным менеджером по Южному Кавказу и Российской Федерации Яном ван Билсеном.

"Ян ван Билсен рассказал о таких вопросах, как привлечение инвестиций в частный сектор, повышение роли этого сектора в экономике. Выступая с опытом развития и реформ частного сектора в энергетической сфере во многих странах, Международная финансовая корпорация выразила заинтересованность в сотрудничестве с Азербайджаном в этом направлении", - говорится в сообщении министерства.

Также отмечается, что информируя о реформах в энергетическом секторе и подготовке с этой целью новой законодательной базы, министр Парвиз Шахбазов отметил, что для применения этих законов должны быть подготовлены шесть нормативно-правовых документов при поддержке консультантов.

Было отмечено, что может быть также сотрудничество по подготовке нового законопроекта" об энергетике".

"Министр энергетики подчеркнул, что расширение использования возобновляемых источников энергии является одним из приоритетов правительства и что после пилотных проектов запланированы торги, с этой целью сотрудничает Европейский банк реконструкции и развития", - отмечается в сообщении.

Также говорится, что на встрече были обсуждены возможности перехода на либеральную рыночную модель в сфере электроэнергетики, создания новых производственных мощностей с привлечением частных инвестиций и перспективного сотрудничества по ветровой энергии в море.

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