ЛУКОЙЛ расширяет ресурсную базу на Каспии

ЛУКОЙЛ хочет расширить свою ресурсную базу в России за счет участков на Каспии. Глава и основной владелец нефтекомпании Вагит Алекперов попросил президента РФ Владимира Путина предоставить дополнительно три неразведанных участка на шельфе Каспийского моря, передает Day.Az со ссылкой на Коммерсант. В этом районе ЛУКОЙЛ уже разрабатывает месторождения имени Филановского и Корчагина, на которых добывает около 7 млн тонн нефти в год. Эксперты отмечают, что для компании очень важным является вопрос возобновления ресурсной базы в долгосрочной перспективе.

Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов попросил президента РФ Владимира Путина предоставить компании три участка недр в западной части российского сектора Каспийского моря для геологического изучения. Речь идет об участках Тюлений-1, Тюлений-2, Тюлений-3 в районе острова Тюлений. Копия письма есть у "Ъ", первым о нем сообщил telegram-канал "Зеленый змий". Алекперов в своем письме подчеркивает, что дочерняя структура ЛУКОЙЛа ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" "испытывает дефицит в новых геологоразведочных проектах". Владимир Путин поставил на письме резолюцию от 17 января главе Минприроды Дмитрию Кобылкину в формулировке "проработать и доложить". В ЛУКОЙЛе и Минприроды не ответили на запрос "Ъ".

Для получения этих участков Вагит Алекперов предлагает воспользоваться заявительным принципом, который был введен Минприроды в 2016 году. Суть в том, что после обращения недропользователя Минприроды может лицензировать желаемую площадь и предоставить ее для геологического изучения без торгов при условии, если на такие участки нет других претендентов. В документе глава ЛУКОЙЛа напоминает о том, что с 1995 года компания пробурила 26 поисково-разведочных скважин на Каспии и по итогам разведки открыла месторождения Хвалынское, 170 км, имени Корчагина, Филановского, Кувыкина, Грайфера с запасами более 1 млрд тонн условного топлива. Накопленные инвестиции ЛУКОЙЛа в проекты каспийского шельфа к 2019 году составили 381,5 млрд руб., пишет Вагит Алекперов, в ближайшие три года ЛУКОЙЛ планирует пробурить четыре поисковые скважины и выполнить 3D-сейсмику в 3 тыс. квадратных километров. В настоящее время ЛУКОЙЛ ведет разработку только на месторождениях Корчагина и Филановского (добыча - около 7 млн тонн в год) в российском секторе Каспия.

ЛУКОЙЛ давно интересуется шельфовыми проектами, однако по закону у компании нет доступа к таким площадям. Сам Вагит Алекперов в январе отмечал, что "все перспективные" участки арктического шельфа уже приобрели "Роснефть" и "Газпром". Помимо каспийского шельфа компания также осваивает участки в Балтийском море. Как сообщал "Ъ", нефтекомпания в 2016 году просила разыграть на аукционе участок "Надежда", однако просьба так и осталась без удовлетворения. Также ЛУКОЙЛ возлагает большие надежды на весь каспийский регион. В прошлом году компания обсуждала вхождение в два блока в казахстанской части Каспийского моря: 1-Р-2 и Женис. Запасы последнего блока Вагит Алекперов оценивал в 70-100 млн тонн.

ЛУКОЙЛ хорошо знает геологию шельфа Каспийского моря и имеет там опыт успешной работы, отмечает Дмитрий Маринченко из Fitch. Вопрос возобновления ресурсной базы в долгосрочном плане является для компании весьма актуальным, подчеркивает он. Как отмечает Андрей Полищук из Райффайзенбанка, нераспределенных проектов в России осталось немного, поэтому ЛУКОЙЛ пытается "застолбить" интересные участки. Тем более что в России компания ограничена в возможности приобретения новых месторождений, считает он.